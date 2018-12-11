كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - محافظ الأقصر يصدر قرار بتشكيل فريق عمل للنهوض بالمنطقة الصناعية بالبغدادى

الأقصر – شيرين طلعت

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسة اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، وعضوية مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومديرية الطرق، وادارة الشبكات والمرافق، وادارة الكهرباء، وادارة الأملاك، والادارة الهندسية بالبياضية، والادارة العامة للاستثمار، ومدير المنطقة الصناعية بالبغدادى أو من ينوب عنهم.

ويتولى فريق العمل متابعة ووضع آليات للتغلب على كافة الصعاب والمعوقات للنهوض بالمنطقة الصناعية بالبغدادى.

يأتى هذا القرار فى اطار اهتمام محافظ الأقصر بالمناطق الصناعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل، وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب.