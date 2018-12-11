كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - محافظ الأقصر وقائد الدفاع الشعبى يتابعا سيناريو العملية صقر 38

الأقصر – شيرين طلعت

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر وبرفقته اللواء أركان حرب خالد مصطفي توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي منطقة اصطفاف المعدات المشاركة في سيناريو العملية صقر 38 بمدينة الطود وذلك ضمن اولي مراحل تنفيذ العملية " صقر 38 " لمواجهة السيول ومجابهة الازمات والكوارث في بعض المدن والمراكز بمحافظة الأقصر بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الاقصر واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الاقصر ورؤساء المدن وقيادات المديريات والجهات المعنية.

وتابعا المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي عملية اصطفاف السيارات ومعدات الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة ، بمدينة الطود لقياس مدي سلامة المركبات وقدرتها علي التحرك الفوري لمواجهة اية ازمات او كوارث محتملة .

واصطفت نحو 203 معدة ومركبة وسيارة بمختلف الانواع والاحجام من معدات الحملات الميكانيكية بالمدن والاحياء التابعة لمحافظة الاقصر بشكل متوازي وتم استعراض عملية الاصطفاف بمدينة الطود بالاقصر .

واطلع المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي علي جاهزية المعدات والدور المحدد لكل مركبة وسيارة اثناء تنفيذ السيناريوهات الموضوعة للعملية صقر 38 .

وتنوعت المعدات التي شاركت في " عملية الاصطفاف " ما بين سيارات اسعاف وسيارات دفع وشاحنات نقل كبيرة ومتوسطة الحجم وصغيرة و " لوادر و " قلابات " و " مكابس " و " تيليسكوب " وعربات شفط وسحب وتخزين مياه وسيارات ربع ونصف نقل وغيرها .

كانت محافظة الاقصر قد بدأت اولي مراحل تنفيذ سيناريو العملية صقر 38 الذي يستمر تنفيذه لمدة 3 ايام بإستعراض مشترك بين كافة الاجهزة المعنية لمجابهة الازمات والكوارث بالمحافظة وابراز خطط كل جهة واستعدادتها لمواجهة المخاطر عبر سيناريوهات الأزمة التي تتضمن تأثر محافظة الأقصر بأمطار غزيرة تصل لدرجة السيول وحدوث ازمات وكوارث ببعض المدن والمراكز تؤدي لوقوع خسائر في " الارواح – المنشأت – المرافق – المباني – الطرق "