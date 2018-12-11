كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - القومي للمراة يعلن ختام معا لنبقى بالاسماعيلية

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج ” معا لنبقي ” ، والذى استمر على مدار يومين بمحافظة الاسماعيلية ، بعنوان " احنا الاثنين" بمشاركة نخبة من الاساتذة المتخصصين في العلاقات الزوجية وعلم النفس والاجتماع ، و 60 مشاركة ومشارك.

وأستعرضت الاستاذة دينا حسين مقررة لجنة الشباب بالمجلس ان هذه المرحلة تضمنت مناقشة موضوعات لغات الحب الخمسة وحماية الاطفال من اى اعتداء سواء كان تحرش جنسى او تنمر ، ودور الاسرة فى حماية ابنائها من خطر المخدرات والادمان ، وتأثير الصور الذاتيه للام والاب على الابناء والاحتياجات النفسية والاجتماعية للابناء .

وعبرت عضوة المجلس عن سعادتها بمرور عام على اطلاق البرنامج ، مؤكدة انه لاقى نجاحا كبيرا واكد المشاركون والمشاركات ان البرنامج افادهم فى علاقاتهم بازواجهم وابنائهم.

جدير بالذكر أن معا لنبقى هو برنامج توعوى مكثف مدعوم بالكامل من المجلس للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا ، ويهدف الى توضيح مفاهيم مهمة في تكوين اسرة صحية وعائلية فاعلة وسعيدة ومنتجه ، وذلك من خلال مساعدة الشباب من الجنسين على التعرف على المشاكل التى ممكن أن يتعرضوا لها خلال السنوات الأولى من الزواج، وكيفية تخطيها والتعرف على كيفية التعامل مع شريك الحياة ومساعدتهم في فهم بعضهم البعض وكيفية التعامل مع العائلة والاطفال، والتعرف على طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، وكيفية قيام كل طرف بالتعامل فى المواقف المختلفة حسب تكوينه، وكيفية تحقيق التواصل الجيد وكيفية أتخاذ القرارات السليمة، والاستفادة من الموارد المالية المتاحة، ما هى أساليب التعامل الإيجابية مع احتياجات الحياة الزوجية، الشخصيات المختلفة الازواج والزوجات، كيفية الحافظ على علاقتنا اليومية.