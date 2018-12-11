كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - المترو يكشف أسباب الزحام على محطات الخط الثاني

شهدت محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق زحاما شديدا، خاصة في المنطقة من فيصل حتى محطة مترو الدقي، لوجود ما يشبه العطل أو الإنذار الكاذب بين محطتي جامعة القاهرة ومحطة البحوث.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن الحركة منتظمة بالكامل على الخط وتم فقط تخفيض السرعة لدقائق ومن المقرر معالجة الإنذار الخاص بوجود ما يشبه العطل بين المحطتين لتعود سرعة القطارات لطبيعتها في هذه المنطقة.