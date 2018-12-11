كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - ضبط مزارع بأسلحة وذخائر إسرائيلية فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، تحت إشراف العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، من ضبط مزارع، يقوم بالاتجار فى الأسلحة والذخيرة، بدائرة مركز شرطة جهينة.

بالتحرى، تبين قيام المتهم أحمد.أ 75 سنة "مزارع"، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة، وبإعداد الأكمنة، تم مداهمة محل سكن المتهم.

وبتفتيشه، عُثر على 15 خزنة آلى، 3 خزنة إسرائيلى، بندقية إسرائيلى برقم 50022، بندقية آلى، 45 طلقة آلى، 192 طلقة إسرائيلى، وتم القبض عليه واقتياده لديوان المركز.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، الغير مشروع فى الأسلحة والذخيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.