كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - إخماد حريق فى شقة سكنية بالمنيب
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، صباح الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بالمنيب، دون وقوع إصابات أو وفيات.
وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا بوجود حريق فى إحدى الشقق السكنية الواقعة فى منطقة المنيب، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، والتى سيطرت على الحريق فور وصولها.
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