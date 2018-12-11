كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بكرداسة

شهد الطريق الدائرى بمنطقة كرداسة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين.

وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور على الطريق، لا سيما بعد تجمع المارة حول الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت المصابين وحالة الوفاة إلى المستشفى.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وأزالت الأوناش آثار السيارة والدراجة البخارية التى تسببت فى تعطيل الطريق، وعادت الحركة إلى الطريق مرة أخرى.