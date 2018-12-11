كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - رئيس ريفر بليت يكشف إمكانية انتقال بالاسيوس إلى ريال مدريد

بالاسيوس

تحدث رئيس نادي ريفر بليت عن مدى إمكانية انتقال لاعب الفريق "إيزيكيل بالاسيوس" إلى صفوف فريق ريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الماضية أن النادي الملكي مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني الذي توج أمس مع فريقه ببطولة كوبا ليبرتادوريس.

وقال رئيس ريفر بليت في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحديث الوحيد مع ريال مدريد كان بين إميليو بوتراجينيو وإنزو فرانشيسكولي، لقد تحدثا عن اللاعب، ولكن مازال هناك الكثير لكي نتحدث عنه".

وأضاف: "افترض أن ريال مدريد سيجدد محادثاته إذا كان مهتمًا حقًا بضم اللاعب، إذا كانوا يريدونه فإن أفضل شيء يمكن أن يفعله ريال مدريد وبالاسيوس هو الانتظار لفترة أطول قليلًا".

يُذكر أن "بالاسيوس" يمتلك عقدًا ساريًا مع ريفر بليت حتى عام 2021، وشارك في 39 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع خمسة أهداف.