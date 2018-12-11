كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - بيان: البرتغال تطلب من لاعبي كرة قدم أجانب مغادرة البلاد خلال 20 يوما

طلبت البرتغال من لاعبي كرة قدم أجانب يقيمون بصورة غير مشروعة مغادرة البلاد في غضون 20 يوما، حيث تبين للسلطات وجود 47 لاعبا لكرة القدم في البلاد يقيمون بشكل غير قانوني، وقد تم إخطار 32 منهم بمغادرة البلاد.

وقالت هيئة خدمة الأجانب والحدود - في بيان - "إنه بعد إجراء تحقيق في الأندية والجمعيات الرياضية تمت مراقبة 20 جمعية وناد لكرة القدم في مختلف أنحاء البرتغال للتحقق من مختلف لاعبي الدوري، حيث تبين وجود نحو 241 لاعب كرة قدم، منهم 135 ليسوا من مواطني البلد".

وأضافت الهيئة، وفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية على الإنترنت، أن 47 لاعبا يقيمون بصورة غير قانونية في البلاد، إما لأنهم ليس لديهم تأشيرة أو تصريح إقامة أو لأنه لا يحق لهم اللعب بصورة احترافية.

وأشارت إلى أنه تم إخطار 32 لاعبا بمغادرة البلاد طواعية في غضون 20 يوما، وإلا سيتعرضون للطرد في حالة عدم الامتثال، فيما أبلغت 15 آخرين، قد يكونون قادرين على البقاء في البلاد، بتوفيق أوضاعهم.