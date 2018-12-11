كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

برشلونة وتوتنهام

يُنهي فريق برشلونة، مساء اليوم، مشواره في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي نظيره فريق توتنهام.

ويلتقي الفريقان، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، في ملعب الكامب نو.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام:

تنطلق تلك المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع تلك المباراة عبر قناة bein sports hd3، وذلك بصوت المعلق "عصام الشوالي".

وضع برشلونة وتوتنهام في المجموعة:

ضمن برشلونة تأهله إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية بـ13 نقطة.

أما توتنهام فيتواجد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن إنتر ميلان، وسيحتاج لتحقيق الفوز اليوم للتأهل إلى المرحلة المقبلة، وإلا سيضطر لانتظار نتيجة مباراة إنتر ميلان وأيندهوفن.

قائمة برشلونة:

أعلن المدرب "إرنستو فالفيردي" قائمة برشلونة لمواجهة توتنهام في مباراة اليوم المرتقبة، ولمطالعة التفاصيل من هنا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام توتنهام:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا، فيرمايلين، بيكيه ، سيميدو.

خط الوسط: بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، دينيس سواريز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، منير الحدادي.

قائمة توتنهام:

أعلن المدرب "ماوريسيو بوتشيتينو" قائمة توتنهام لمواجهة برشلونة، .

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام برشلونة:

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: روز، ألدرفايريلد، فيرتونخين، ووكر.

خط الوسط: دير، سيسوكو.

خط الهجوم: إريكسن، ديلي آلي، سون هيونج مين، كين.

هذا، ويمكن متابعة جدول المباريات محدث بشكل مستمر من هنا.