كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - محافظ سوهاج يبحث مع شركة إسبانية مشروع تحديث نظم الإشارات الكهربائية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اجتماعًا مع وفد شركة «تاليس» الإسبانية العالمية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية، التي تنفذها الشركة بالتعاون مع وزارة النقل، على خط أسيوط- نجع حمادي بطول 176 كم.

جاء ذلك بحضور المهندس شعبان محمود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى بهيئة السكة الحديد، والمهندس عماد أنور مدير إدارة الإشارات، ووفد شركة تاليس الإسبانية، وعدد من مسئولي السكة الحديد بسوهاج، وذلك لتحديد المتطلبات والإجراءات اللازمة المنوط بها الجهات المعنية، لتنفيذ المشروع بمحافظة سوهاج.

وأكد المحافظ أهمية هذا المشروع القومي، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث يسمح بزيادة عدد القطارات، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

وأوضح الأنصاري أنه سيتم عقد اجتماع موسع يضم جميع رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي الجهات المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري والطرق، وهي الجهات المنوط بها التعامل للحصول على التصاريح الخاصة بالمباني والعدايات أسفل الترع والأنفاق والتقاطعات أعلى بعض المصارف، وتوزيع المهام على تلك الجهات كلا فيما يخصه لتيسير الإجراءات والانتهاء من المشروع، وفقا للجدول الزمني المحدد.