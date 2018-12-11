كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - دي يونج ينتظر برشلونة ويحدد خياره الثاني

دي يونج

يفضل لاعب فريق أياكس "فرانكي دي يونج" الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة في العام المقبل، مثلما ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم.

اللاعب الهولندي الشاب نجح في جذب انتباه الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى في الفترة الأخيرة.

"دي يونج" لا يتواجد فقط على رادار النادي الكتالوني، بل هو هدفًا لكل من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكة " Esport3" التلفزيونية الإسبانية أن "دي يونج" ينتظر ما سيفعله برشلونة بشأن الحصول على خدماته.

وأفادت أن "دي يونج" يفضل الانتقال إلى الكامب نو، في حين يُعد مانشستر سيتي هو الخيار الثاني بالنسبة له قبل الأمراء الفرنسيين.

وأشارت أيضًا إلى أن برشلونة تواصل مع ممثلي "دي يونج" يوم الجمعة الماضي، كما تحدث اللاعب ذاته مع مدرب السكاي بلو "بيب جوارديولا" مرتين.