كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - حماية المستهلك يقدم إرشادات للمواطنين قبل شراء التكييفات

في إطار الجهود التي تقدمها «فيتو» لقرائها، تنشر الأزمات التي يواجهها مستخدمو التكييفات، خاصة أماكن التكييفات والجهد الكهربائي المطلوب.

1- حساب مساحة المكان المراد تكييفه.

2- درجة التبريد المراد الوصول إليها في المكان من 16 إلى 26 درجة مئوية.

3- حساب الأحمال الحرارية وتتمثل في:

أ- مدى تعرض الحوائط للشمس.

ب- الطابق الذي فيه المكان المراد تكييفه.

ج- عدد الأفراد المفترض تواجدهم بالمكان المراد تكييفه.

د- كم ونوعية الأثاث والأجهزة المتواجدة في المكان.

وعلى وجه العموم من الشائع الحساب التقريبي للقدرة التبريدية للجهاز بالنسبة للمساحة هي كالآتي:

- 1.25 حصان، 10 آلاف BTU وحدة تبريد بريطانية - 10 متر مربع.

- 1.5 حصان، 12 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية- 12 متر مربع.

- 2 حصان، 16 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية - 16 متر مربع.

- 2.5 حصان، 20 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية - 20 متر مربع.

- 3 حصان، 24 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية - 22-24 متر مربع.

- 4 حصان، 32 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية - 30-32 متر مربع.

- 5 حصان، 40 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية- 36-40 متر مربع.

- 6 حصان، 48 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية- 45-48 متر مربع.