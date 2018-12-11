كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - حماية المستهلك يقدم إرشادات للمواطنين قبل شراء التكييفات
في إطار الجهود التي تقدمها «فيتو» لقرائها، تنشر الأزمات التي يواجهها مستخدمو التكييفات، خاصة أماكن التكييفات والجهد الكهربائي المطلوب.
1- حساب مساحة المكان المراد تكييفه.
2- درجة التبريد المراد الوصول إليها في المكان من 16 إلى 26 درجة مئوية.
3- حساب الأحمال الحرارية وتتمثل في:
أ- مدى تعرض الحوائط للشمس.
ب- الطابق الذي فيه المكان المراد تكييفه.
ج- عدد الأفراد المفترض تواجدهم بالمكان المراد تكييفه.
د- كم ونوعية الأثاث والأجهزة المتواجدة في المكان.
وعلى وجه العموم من الشائع الحساب التقريبي للقدرة التبريدية للجهاز بالنسبة للمساحة هي كالآتي:
- 1.25 حصان، 10 آلاف BTU وحدة تبريد بريطانية - 10 متر مربع.
- 1.5 حصان، 12 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية- 12 متر مربع.
- 2 حصان، 16 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية - 16 متر مربع.
- 2.5 حصان، 20 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية - 20 متر مربع.
- 3 حصان، 24 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية - 22-24 متر مربع.
- 4 حصان، 32 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية - 30-32 متر مربع.
- 5 حصان، 40 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية- 36-40 متر مربع.
- 6 حصان، 48 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية- 45-48 متر مربع.
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