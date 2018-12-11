كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - مؤمن زكريا يخضع لفحص طبي لتحديد حجم إصابته

مؤمن زكريا

يخضع صانع ألعاب الفريق الأول بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، إلى فحص طبي اليوم الثلاثاء، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه في الفترة الحالية.

وتعرض مؤمن للإصابة، بإجهاد في العضلة الخلفية، خلال مباراة ودية أقيمت أمس أمام نجوم السادات.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على نجوم السادات الودية بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة جيما الإثيوبي، يوم الجمعة المقبل، علي ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.