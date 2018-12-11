كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - بقيمة 4 ملايين دولار.. "دومتي" توقع عقدًا مع شركة أمريكية لإنتاج المخبوزات

وقعت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" عقد توريد وتركيب خط جديد لإنتاج المخبوزات مع شركة "AMF" الأمريكية، بتكلفة تقدر بنحو 4 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن الطاقة الإنتاجية للخط تمثل ضعف الطاقة الخاصة بالخط المستخدم حاليا حيث تبلغ 400 ألف قطعة في اليوم.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام الجزء المتبقي من الحصيلة النقدية لزيادة رأس المال عقب طرحها في البورصة، في تمويل شراء الخط الجديد بالإضافة إلى الأرباح المرحلة، منوهة أنه سيتم سداد قيمة الخط على مدار عام.

وتوقعت الشركة بدء التشغيل الفعلي للخط في سبتمبر 2019.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 132.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018 مقابل 28.47 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.