كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - "إيدج القابضة" تحقق 1.5 مليار مبيعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

باعت شركة إيدج القابضة للتنمية العمرانية 50% من الوحدات السكنية بمشروع أويا بالعاصمة الإدارية بإجمالي مبيعات وصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وقال نادر بدر رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري لموقع مباشر، أمس، إن المبيعات المستهدفة من الجزء السكني بالمشروع تبلغ 3 مليارات جنيه.

وأطلقت الشركة خلال العام الجاري أول مشروع لها بمصر في العاصمة الإدارية تحت اسم "أويا" على مساحة 30 فدانا.

وتابع بدر أنه سيتم تسليم المشروع بالكامل بجزئيه السكني والتجاري خلال 4 سنوات بحلول 2022.

وأشار إلى أنه تم فتح باب البيع في المول التجاري بالمشروع الذي يقع مساحة 15 ألف متر، ومن المستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات منه خلال 3 أشهر.

وأوضح أنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروعين في العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة مطلع العام الجديد.