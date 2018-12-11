كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - ممنوع الخلوة .. تفاصيل ميثاق التحرش بالسعودية

اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي ميثاق «مكافحة التحرش في بيئة العمل»، على أن يتم تشكيل لجان مختصة من 3 أعضاء بينهم امرأة إن وجدت لاستقبال الشكاوى والتحقيق بها.

وبحسب المدينة، يستهدف الميثاق حماية موظفي الوزارة من أي تصرف غير أخلاقي خادش للحياء أو الكرامة، وصيانة الفضيلة في بيئة العمل، والحيلولة دون وقوع أي ممارسات أو اعتداءات غير أخلاقية، ومعاقبة مرتكبيها.

ويطبق الميثاق على المديرين والموظفين والمتدربين سواء في أوقات العمل الرسمي أو خارجه، ويتم تعيين لجنة مختصة لاستقبال شكاوى التحرش تضم 3 أعضاء من ضمنهم امرأة كحد أدنى مع مراعاة مبدأ السرية لجميع الأطراف.

ووفقًا للميثاق يجب على كل من له علاقة بالوزارة تجنب الخلوة مع الجنس الآخر، وضابط ذلك من خلال الاجتماع بمكان مفتوح، أو ترك باب المكان مفتوحًا بحيث يسمح برؤية ما بداخله ويشمل ذلك من يخضع لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل.