كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - طريقة مجربة وفعالة تساعد فى حل مشكلة قضم الأظافر

قدم موقع "بولد سكاى" الهندى، طريقة مجربة وفعالة تساعد فى حل مشكلة قضم الأظافر، وتساعد في القضاء على التهابات الجلد المحيط بالبشرة. المكونات المطلوبة: ملح. خل. عصير طماطم. الطريقة: تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد. ضعي يدك فى الخليط لمدة ربع ساعة.

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