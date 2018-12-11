كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:34 مساءً - مصر تحتل المركز ١٢٢ بين سعداء العالم

احتلت مصر المرتبة 122 عالميا من بين 156 دولة وفقا تقرير السعادة العالمي لعام 2018، وتسبقها بوركينا فاسو في المرتبة 121.

وحصلت مصر على تقييم 0.402 نقطة مما يعني أن الشعب المصري راسب في اختبار السعادة.

وفيما يخص تطور قيمة المؤشر فهناك 69 شعبا حول العالم زادت سعادته، و72 شعبا زادت تعاسته من بينهم مصر في الفترة ما بين 2008 و2017.

ويعتمد مؤشر السعادة، وفقا للتقرير الذي أعدته مؤسسة جالوب الرائدة عالميا في مجال إعداد التقارير واستطلاعات الرأي، على عدة عوامل هي متوسط دخل الفرد والدعم الاجتماعي الذي يتلقاه ومتوسط العمر وحريته في اتخاذ القرارات الحياتية والكرم الشخصي وإدراكه للفساد في بلاده.

وفقا لتقرير هذا العام فالهجرة عامل مؤثر في تحقيق السعادة، فمعدل سعادة الأجانب المقيمين في دولة ما يكاد يتطابق مع أبناء الدولة نفسها، واختلاف تقييم المهاجرين لسعادتهم، وفقا لمنهجية المؤشر، لا يتجاوز 1% عن المواطنين الأصليين.

وبالطبع فالأجانب المقيمين في الدول مرتفعة السعادة هم الذين يشعرون بدرجة سعادة أقل من المواطنين والعكس صحيح لكن يبقى التفاوت محدودا للغاية.

التغير الكبير يحدث عندما يعود الجيل الثاني للوطن، فعلى سبيل المثال إذا كان تقييم مدى سعادة المواطنين المولودين في الخارج فقط، ستكون مصر في المرتبة 62 عالميا وبدلا من منافسة بوركينا فاسو سنزاحم اليونان والمجر.

ويرجع هذا إلى أن المصريين المولودين بالخارج، حتى بعد عودتهم للوطن والحياة فيه، يكونوا أقل خوفا من المخاطر، ويملكون دافعا أكبر لتحقيق الإنجازات، وإقامة العلاقات، كما تكون لديهم مهارات وثروات أعلى بسبب الهجرة.

أما عن الوجهات المثلى للبحث عن السعادة، فتتصدر فنلندا الترتيب، وتصحبها 6 دول من شمال أوروبا بالإضافة إلى نيوزيلندا وكندا واستراليا.

بعدها سنجد دول وسط أوروبا الصناعية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا والإمارات.

أما أتعس 10 شعوب على الأرض فتضم 7 من أفريقيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى هايتي، أفقر دولة في نصف الكرة الغربي.