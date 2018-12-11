مايا مرسي: السيسي هو المساند الأول للمرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ملف حقوق المرأة ليس بالملف السهل ولكنه يعتبر الأكثر حظا بسبب مسانده رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأضافت "مرسي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المساند الأكبر في ملف المرأة في مصر وعندما سئل عن وزارة للمرأة فجاء رده قائلا: "أنا وزير المرأة".

وتابعت "مرسي" خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي إم سي" والذي تقدمة أية جمال، أن هناك عدد من القوانين التي خرجت خلال الفترة الأخيرة انتظرتها سيدات مصر بشكل كبير، موضحه أنها قد تخرجت من مدارس الراهبات وجاء أغلب عملها في الملاجئ والأعمال المختلفة بخلاف نزولها لعدد من الانتخابات في فترة مبكرة من عمرها وكانت الطفلة المثالية في معظم مراحل الدراسة.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن أول معارك خاضتها المرأة كانت كسر الحاجز الزجاجي بعد تعيينها محافظ وذلك بعدما تم إقصائها من هذا المنصب لسنوات عده بخلاف وجود ربع الحكومة من السيدات قائلة: "نتمني زيادتهم طوال الوقت"، مشيره إلى أن المرأة لديها قدرة على التميز لإثبات طول الوقت كونها متحملة للمسؤولية ومثابره للنجاح.

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