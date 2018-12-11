راهبتان أمريكيتان يسرقان 500 ألف دولار لتمويل رحلاتهما إلى لاس فيجاس

أقدمت راهبتان على سرقة 500 ألف دولار من مدرسة كانتا تعملان فيها، في مدينة ريدوندو بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ماري مارجريت كروبر ولانا تشانج استخدمتا الأموال المسروقة لتمويل رحلاتهما إلى لاس فيجاس، وأضاف مصدر للصحيفة، أن الراهبتين تنتميان لجماعة "سانت جوزيف" الدينية.

وجرى جمع الأموال المسروقة من الرسوم الدراسية والتبرعات، على مدى ست سنوات، من أجل لعب القمار في كازيونهات لاس فيجاس وقالت كنيسة محلية، في تعقيبها على الحادث غير المسبوق، إن الراهبتين، قامتا باستغلال تبرعات في استخدامات شخصية.

وتابعت، في بيان، أن المؤسسة التعليمية قررت عدم متابعة الراهبتين بتهم جنائية، مشيرة إلى أنه سيتم معالجة المسألة داخليا.

وأوضحت "ديلي ميل" أنه تم اكتشاف عملية السرقة بعد إجراء تدقيقات ومراجعات مالية في أعقاب تقاعد الراهبتين من وظيفتهما في المدرسة، نهاية الموسم الدراسي الماضي.

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