ميغان ماركل تصل إلى هذا الحفل بشكل مفاجىء.. وتخرق البروتوكول بأظافرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بجمالها وبريقها وبطنها المُنتفخ، فاجأت دوقة ساسكس ميغان ماركل بحضورها غير المُتوقّع، ضُيوف حفل جوائز الأزياء البريطاني الذي أقيم ليلة أمس الإثنين في صالة Royal Albert Hall الواقعة في قصر كينسينغتون.

وكيف لا تحضر ميغان هذا الاحتفال المعني بالأزياء والموضة، كونها أصبحت واحدة من أشهر أيقونات الستايل العصري في العالم بعد دُخولها القصر الملكي، وخُصوصاً فُستان زفافها الأسطوري الذي كان وما زال حديث كُبرى الصّحف والمجلّات العالمية.

وبسبب النّجاح الباهر لإطلالة زفافها الملكي، لم تستطع ميغان إلّا وأن تُكرّم مُصممته الإبداعية من دار جيفنشي "كلير وايت كيلر"، والتي حصدت جائزة "مصممة الملابس النسائية البريطانية للعام".

أمّا عن إطلالة زوجة الأمير هاري، فقد صعدت المسرح مُسدلةً على جسدها فُستانًا مُخمليّاً بتوقيع علامة جيفنشي نفسها، جاء بستايل الكتف الواحد مع فتحة جانبية طويلة، نسقته مع صندل مكشوف لونه ذهبي وصل سعره إلى 437 جنيه استرليني، بتوقيع مُصممة الأحذية البريطانية "تمارة ميلون".

وأبقت ميغان كلاسيكيتها قائمة بشأن تسريحة شعرها، والتي كررت فيها الكعكة الخلفية المشدودة، مع اعتمادها مكياجًا هادئًا بالألوان المشمشية، وتزيين نفسها بالأقراط الناعمة والأساور الذّهبية السميكة.

وعلى غير عادة نساء العائلة الحاكمة البريطانية، اعتمدت ميغان طلاء أظافر داكن ليتوافق مع لون فُستانها، وهو شيءٌ محظور لدى الملكة إليزابيث، التي تفرض على نساء عائلتها اعتماد ألوان طلاء أظافر بالكاد تكون واضحة للعلن، كالطلائات الشفافة والنيود، لكن ميغان معروفة بخرقها للبروتوكولات الملكية وفرض أسلوب عصري على إطلالاتها الرّسمية.