10 أمور يتمنى الرجال أن تعرفها النساء عن شخصياتهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يسعى الرجل دائمًا إلى فهم المرأة ويعتبر هذا الأمر شيئًا معقدًا للغاية، وهذا ما يحدث مع المرأة أيضًا فهي دائمًا تحاول فهم الرجل للتعايش معه بصوره صحيحة.

ويقدم خبراء علم النفس العديد من النقاط المهمة في شخصية الرجل يجب على كل امرأة معرفتها، لتتمكن من فهمه تماما.

- يحب الرجال كلمات المدح مثل النساء فيحب الإشادة بملابسه وعضلاته وقميصة الجديد.

- لا يرغب الرجال فقط في الإشادة بالمظهر الخارجي ولكن أيضا في السلوكيات فيحب أن يسمع منك كم هو أب وزوج مثالي وأيضا الإشادة بدوره في المطبخ إذا كان يجيد الطهي.





- يريد الرجل من المرأة فهم صراحته التي قد تكون غير مرضية بالنسبة لها، فهي في الغالب تدل علي الاهتمام بها وبمشكلاتها وعلى تفكيره في أمورها الشخصية.

- تختلف نظرة الرجل والمرأة للمشكلات فالمرأة تحب أن تتحدث في المشكله وتريد من يسمعها ولا تريد الحل، على عكس الرجل الذي يفكر في الحلول دون التحدث.

- يحتاج الرجل إلى الإحساس بالتقدير من جانب المرأة في العلاقة العاطفية، مثل سماع كلمات الشكر على قدومه لمنزله باكرًا، فتقدير هذه الأفعال الصغيرة تجعله يحاول دائمًا تقديم الأفضل.

- يقدر الرجل الحياة الزوجية ولكنه يحتاج لقضاء بعض الوقت مع وحده أو مع أصدقائه لممارسة الرياضة أو التسوق وغيرها، مثلما تحتاج المرأة لقضاء الوقت مع صديقاتها.

- يحب الرجال الإحساس بأنوثة المرأة ورقتها ولا يريد أن يشعر أنها تتصرف مثله.

- ما يراه الرجال هو ما يصدقونه لذلك هم لا يحبون الغموض في العلاقة، لأن هذا في الغالب يعطيه انطباعا أنه فشل فيها.

- يكره الرجال التركيز على سلبيات الموضوع دون النظر لإيجابياته وأيضًا التوبيخ على شيء لا يستحق ذلك، مع إنكار الجانب الإيجابي.