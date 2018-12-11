حكمت ديب: راغب علامة له أهداف سياسيّة باستغلال المواطنين اللبنانيّين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواصل المشادّة الكلامية، بين النائب في البرلمان اللبنانيّ، حكمت أديب، والفنان راغب علامة، بسبب أغنية "طار البلد".

وردّ ديب على علامة، بعدما علّق الأخير على طلب الأوّل، بقطع رأس الفنان، وتهديده، بعد إطلاق الأغنية.

وقال ديب في تصريحات تلفزيونية، إنّ أغنية راغب علامة الجديدة "طار البلد"، لا تناسب الظروف التي تمرّ بها البلاد، واتّهم علامة، بأنّه يهدف إلى زعزعة استقرار لبنان.

وأضاف النائب اللبنانيّ، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميّ، طوني خليفة، أنّه كان أمام راغب علامة أنْ يقول للمسؤولين "حلوا عن البلد"، لكن طار البلد وسط معاناة لبنان سياسيًا، واقتصاديًا، ومتابعة المسؤولين لإيجاد حلول غير جيّدة، خاصّة أنّها لا تتناول شيئًا إصلاحيًا.

وأوضح، أنّ الأغنية لا تريد إصلاح البلاد، بل لها أهداف أخرى سياسية باستغلال المواطنين، وبثّ اليأس في نفوسهم، وهذا أمر غير مقبول.

وكانت أغنية "طار البلد" لراغب علامة، قد أثارتْ جدلاً كبيرًا في لبنان، حيث اعتبرها كثيرون أنّها صرخة وطنية من داخل صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصّعبة، التي يمرّ بها لبنان.

وردّ راغب علامة على النائب، الذي طالب بقطع رأسه قائلا: "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنًا كالدواعش، أكيد طار البلد، انت خفت من أغنيتي وعم تهددني".

يُذكر، أنّ أغنية "طار البلد"، تحمل طابع الأغاني الوطنيّة، وكتب كلماتها نزار فرنسيس، ولحّنها ووزّعها، جان ماري رياشي.