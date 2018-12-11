ساعة الحائط.. لا تضعيها جنوبًا أو فوق الباب ولا تتركيها متوقّفة لهذه الأسباب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ترتبط العديد من الأمور، بالطاقة التي تسيطر على المنزل، وهناك علم يختصّ بالفلك وعلم الطاقة. وعلى الرغم من أنّ الأمر قد يبدو سخيفًا، أو غير مهمّ بالنسبة لكِ، إلا أنه في الواقع، هناك عوامل تؤثّر في الطاقة التي تملأ المنزل، وتؤثّر في كونها إيجابية، أو سلبية.

ومن بين العديد من الأمور، التي ترتبط بالطاقة، كشف خبراء الطاقة، أنّ لمكان وضع ساعة الحائط قواعد معيّنة، تعرّفي عليها..

تجنّبي الاتّجاه الجنوبيّ

وفقًا للخبراء، عليكِ تجنّب وضع ساعة الحائط في اتجاه الجنوب، إذْ يُقال، إنّ هذا الاتجاه يرتبط بالاستقرار، ومن ثمّ فإنّه يشكّل عائقًا للتقدّم، كما أنّ وضع السّاعة في اتّجاه الجنوب له تأثيرات سلبية، على صحة كبار السنّ في المنزل.

ضعيها في اتجاه الشرق

يُعدّ الشرق، هو الاتجاه الأنسب لوضع ساعة الحائط، حيث يعتقد أنّه يساعد في تعزيز حياة الثراء داخل المنزل، كما يُعدّ الغرب اتجاهًا مناسبًا أيضًا، إذْ يُذكر أنّه يبعد الأفكار السلبية.

لا تضعيها فوق الباب

لا ينبغي تعليق ساعة الحائط فوق الباب، أو البوابة، إذْ يُعتقد أنّ ذلك يترك طاقة سلبية على حياة الشخص، الذي يعبُر البوابة.

قواعد أخرى عليكِ وضعها في الاعتبار:

1- ترتبط الساعة ذات البندول، بجلب الحظ الجيد إلى أصحاب المنزل، وإذا أردتِ شراء واحدة، عليكِ وضعها في الاتّجاه الغربيّ.

2- لا يجب الاحتفاظ بساعة متوقّفة في المنزل، لأنّها ستجلب موجة من الطاقة السلبية.

3- ابتعدي عن الساعات باللون الأسود، أو الأزرق، أو الزعفرانيّ، أو البرتقاليّ، إذ يعتبرها الخبراء ليست جيدة.

4- عند اختياركِ ساعة الحائط، يُنصح باختيارها دائرية، أو مربّعة الشّكل.