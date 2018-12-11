ّداكوتا جونسون.. فستان من غوتشي وأقراط بـ14 ألف دولار في مهرجان مراكش السينمائي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بمناسبة الدورة السابعة عشرة، لمهرجان مراكش السينمائيّ الدوليّ، رحّبتْ المدينة الحمراء، بحفنة من الشخصيات السينمائية العالمية، من بينها الممثلة الأمريكية، داكوتا جونسون، التي سارتْ على السجادة الحمراء، إلى جانب الممثلة الإيطالية، مونيكا بيلوتشي، كلتاهما من أعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة.

وفي حفل الختام، اختارتْ الممثلة الأمريكية، داكوتا، إحدى الإبداعات الراقية للمصمّم أليساندرو ميشيل، للعلامة الإيطالية غوتشي، وقد بدتْ جذّابة مثل سندريلا، بفستان مخصّص، يجمع بين اللون الأزرق اللؤلؤيّ الناعم، والتطريزات الفاخرة.

ويأتي الفستان بخطّ العنق العميق بنمط V، إلى جانب قصّة الظهر المفتوحة، تتوسطها في الأسفل، رسمة قلب مزينة بكريستالات حمراء مُحاطة بأسهم منمّقة بحبّات الكريستال، وأحجار الراين واللآلئ. ويأتي الفستان بحزام خصر أسود.

أما بالنسبة للإكسسوارات، فاختارتْ داكوتا ببساطة، حقيبة كلاتش سوداء، وارتدتْ زوجًا من أقراط Panthère de Cartier مصنوعة من الذّهب الأبيض، والألماس، والياقوت، والزمرّد عيار 18 قيراط، يبلغ سعرها 13,700 دولارًا. كما ارتدتْ زوجًا من صنادل بلاتفورم من غوتشي، واعتمدتْ مكياجًا طبيعيًا، وتسريحة الشّعر المُنسدل المموّج.