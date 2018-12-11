شيماء سبت: وزني الزّائد حصرني بدور الأمّ.. وأجريتُ تكميمًا للمعدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة البحرينية، شيماء سبت، إنّها اضطرتْ للخضوع لعملية تكميم معدة، وممارسة السّباحة، والرياضة، لإنقاص وزنها، موضّحة، أنّها بمجرّد اكتسابها وزنًا زائدًا، انحسرت الأدوار، التي تُعرَض عليها في دور الأم.

وأضافتْ، في تصريحات تلفزيونية: "إخواتي حاولوا أكثر من مرة تنبيهي من زيادة وزني ولكني كنت واثقة من نفسي جدًا.. أولاً لاحظت أن طبيعة الأدوار التي تعرض علي تغيرت.. حيث كان بعض المخرجين يرشحوني لدور أم فنانة أكبر مني في السن.. وحسيت إني كبرت 25 سنة في فترة زيادة الوزن".

وكشفتْ سبت، عن أكثر غلطة ندمتْ عليها، أثناء عملها في الوسط الفنيّ، وهي مجاملة أصدقاء لها، كانوا لا يستحقون ذلك.

وأكّدتْ، أنّها شخصية رزينة جدًا، في اختياراتها الفنية، مُعلّقة: "والدليل على هذا هو أن أعمالي الي بقالها 15سنة ما زالت الناس تتذكرها جيدًا".

وأشارتْ، إلى أنّها ابتعدتْ عن السوشال ميديا لفترة، بعد وفاة صديقتها الفنانة المغربية وئام الدحماني، موضّحة، أنّ وفاتها كانت صدمة كبيرة لها.

وتابعتْ: "لكني نجحت في استغلال السوشال ميديا كمنبر لتقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية.. والحمد لله أنا أول فنانة خليجية ترأس جمعية اجتماعية ثقافية تطوعية".