صالح الراشد: أخطأتُ بحقّ نهى نبيل.. ولن أتزوّج من محجّبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتبر الإعلامي الكويتيّ، صالح الراشد، نفسه أهمّ مذيع في الكويت حاليًا، مؤكدًا، أنّ هذا لا يعني التقليل من شأن أيّ مذيع آخر، ولكنّه يري نفسه الأفضل، ولا يحتاجُ لأحد أنْ يقول له ذلك.

وأضاف الراشد، في مقابلة تلفزيونية، أنّ بعض الفنانين، والنجوم عندما يُسألون: هل يروا نفسهم الأفضل؟ يرفضون الردّ، ويقولون، إنّهم يتركون التقييم للجمهور، ولكن لم يعجبه هذا الأمر، لافتًا، إلى أنّ تقييمه لنفسه نابع من الأساس من رأي الجمهور فيه، الذي يتواصل معه باستمرار.

واعترف الراشد، أنّه أخطأ بحق الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، في بداية خلافهما، لافتًا إلى أنّه بمجرّد أنْ أدلى برأي بسيط عنها، دون أنْ يذكر اسمها، وجد ردّ فعل سلبيّ للغاية، من أحد أفراد أسرتها، ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضدّهما.

وأضاف، بأنّه ربح القضية ضدّهما، بعدما تمّ تضخيم الموضوع من جانبهما، مشيرًا، إلى أنّ علاقته بها في الوقت الحالي مستقرة.

وعن سبب تصريحه في أحد البرامج، أنّه يشعر أنّه سيموت "موتة غريبة"، قال، إنّ هذا التّصريح واحد من الأخطاء، التي وقع بها خلال مشواره، لأنّه لم يراعِ فيه أهله وجمهوره، الذين تضايقوا من هذا الكلام.

وأوضح المذيع الكويتيّ؛ أنّه كان متأثرًا خلال هذا التوقيت، بوفاة الممثلة الهندية سريديفي، التي لقيت مصرعها، في حوض حمّام الفندق، المقيمة فيه بدبي، بعد فقدانها الوعي.

وأكّد الراشد، في المقابلة، أنّه ربّما يتزوّج في 2019، غير أنّه لا يفضّل أنْ يتزوّج من فتاة محجّبة، مشيرًا، إلى أنّه لا يحرّض أحدًا على خلع الحِجاب.