داكوتا جونسون تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حضورها مهرجان مراكش

خطفت النجمة داكوتا جونسون الأنظار في إطلالتها الأخيرة خلال حضورها حفلة ختام الدورة الـ17 لمهرجان مراكش السينمائي الدولي، متألقة بفستان ساتان فاخر ولافت للنظر، لتضفي تميزا لافتا على اختياراتها.

فستان لافت باللون الميتاليك

تألقت داكوتا جونسون بفستان لافت باللون الميتاليك الفاتح مع القصة التي تتّسع من الخصر، لتتخطى حدود الكاحل بطريقة تخفي الحذاء، فتميّز هذا التصميم الذي حمل توقيع دار "غوتشي" بالقماش اللامع وقصة الصدر المكشوفة بشكل جريء مع تقاصيل الباند الأسود الذي يحدّد خصرها النحيف بكثير من البساطة

.

زخرفات ورسمات فضية

واللافت في إطلالة داكوتا جونسون جمال الفستان من الخلف مع الزخرفات الفضية والرسمات التي تأتي على شكل أسهم طويلة وبراقة على طول التصميم مع حبيبات الكريستال النافرة على التموجات اللافتة، ويبدو أنها اختارت وضع من الجهة الخلفية للحزام، البروش الكبير الذي يأتي على شكل قلب باللون الأحمر مع الحبيبات البراقة الساحرة التي تليق بقصة الظهر المكشوفة، وكعادتها لم تضع الإكسسوارات الكبيرة، بل اكتفت باختيار شنطة كلتش صغيرة باللون الأسود لتزيد من جمالها وتألقها.