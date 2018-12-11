منها الكشمير والموهير.. 5 أنواع صوف وطريقة الغسيل والعناية بهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يشكل الصوف الخامة التي تؤمّن حماية مثالية من البرد في فترات التقلبات المناخية، ولكنه أيضاً من الخامات التي يصعب الاهتمام بها مما يفقدها رونقها في العديد من الحالات.

تعرفوا فيما يلي على أنواع الخامات الصوفيّة وسبل العناية بالأزياء المصنوعة منها لتحافظ على تألقها لأطول فترة ممكنة.

1- صوف الألبكة:

الألبكة هو حيوان من فصيلة الجمليّات يشبه اللاما، ولكنه أصغر منه حجماً عادةً. ويتميّز صوفه بكونه فاخرا، وناعما، وأكثر متانةً من صوف الأغنام. كما أنه نادر كون كل حيوان من الألبكة لا يعطي في السنة سوى ما يتراوح بين 2و3 كيلوغرامات من الصوف.

يُنصح بأن يتمّ غسل الثياب المصنوعة من صوف الألبكة يدوياً، وفي مياه باردة مع إضافة القليل من الشامبو الناعم بدل مستحضر الغسيل الاعتيادي. على أن يتمّ فرك الصوف أثناء الغسيل بنعومة، وتفويحه بالماء البارد. أما في مرحلة العصر فيُنصح بلفّ القطعة المصنوعة من صوف الألبكة بمنشفة جافة والضغط عليها للتخلّص من الماء الذي تشرّبه الصوف.

والجدير ذكره أنه عند غسل القطعة المصنوعة من صوف الألبكة في مياه تفوق حرارتها 30 درجة مئوية يصغر حجمها بنسبة 50 بالمئة.

2- صوف الكشمير:

يتمز صوف الكشمير بملمسه الحريري وبكونه أكثر أنواع الصوف نعومة، يُنصح بغسله بالماء البارد وفي الغسّالة كون حركتها الناعمة والمنتظمة تحافظ على أليافه أكثر من الغسيل اليدوي. والجدير ذكره أن تقديم العناية المناسبة لصوف الكشمير تساهم في جعله أكثر ليونة وحفاظاً على نعومته.

3- صوف الميرينوس:

تشكل الأغنام الأسترالية المصدر الأساسي لصوف الميرينوس. وهو يتميّز بكونه مطّاطياً وشديد النعومة، كما أن رقّته تجعله ناعماً على البشرة ولا تحول دون حفاظه على حرارة الجسم.

يمكن غسل هذا النوع من الصوف في الغسّالة باعتماد برنامج الألبسة الصوفيّة وباستعمال مستحضر غسيل مخصّص للعناية بالصوف.

4- صوف الأنجورا:

يشكّل وبر أرنب الأنغورا المصدر الأساسي لهذا الصوف. وهو يتميّز بنعومته، ورقّته مما يجعل مظهره يشبه الفرو. تتمّ العناية بصوف الأنغورا عبر غسله يدوياً بمياه فاترة يُضاف إليها القليل من شامبو الأطفال.

من الضروري عدم نقع هذا الصوف بالماء لفترة طويلة عند غسله، وتجنّب فتله بشدّة أثناء العصر. كما أن نفضه بنعومة عندما يصبح جافاً يؤدّي إلى استعادته لحجمه السابق للغسل.

لتجنّب تساقط وبر صوف الأنغورا، يُنصح بوضع القطعة المصنوعة منه في كيس بلاستيكي يوضع بدوره في الثلاّجة لليلة كاملة، فمن شأن انخفاض الحرارة أن يؤدّي إلى تثبيت الوبر ويحول دون تساقطه.

5- صوف الموهير:

تشكّل ماعز الأنغورا المصدر الأساسي لصوف الموهير. وهو يتميّز بوبره الطويل والسميك الذي يتحوّل إلى نسيج صوفيّ كثيف يحافظ على حرارة الجسم.

تتمّ العناية بهذا الصوف من خلال الغسيل اليدوي وتنطبق عليه تعليمات الغسل المطبّقة على صوف الأنغورا.