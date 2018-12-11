5 أشياء يتعلمها الشخص خلال رحلات السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتبر السفر فرصة مثالية لإحداث تغييرات على حياة المرء، وخوض تجارب مثيرة، واكتساب خبرات جديدة، فضلاً عن تعلم الكثير من الأشياء.

وأورد موقع "تورمي إنديا" الإلكتروني قائمة بالأشياء التي يتعلمها الإنسان أثناء قيامه برحلة إلى خارج البلاد، على النحو التالي.

1-معرفة قيمة الطبيعة

عند الذهاب في رحلة إلى أحضان الطبيعة، يتعرف المرء على المزيد من الأماكن الطبيعية الساحرة والتي يمكن أن يقضي فيها أوقاتاً رائعة، وقد يقرر تغيير محل سكنه والانتقال إلى منطقة ريفيه للاستمتاع بحياة هانئة بعيداً عن صخب الحياة في المدينة.

2-السفر يمنح الشعور بالسعادة

يمنح السفر المرء شعوراً بالراحة والسعادة وخاصة لدى تعرفه على أماكن جديدة وممارسته نشاطات ترفيهية كثيرة أثناء رحلته.

3-معرفة قيمة الوطن

يعاني الكثير من الأشخاص الذين يسافرون لفترة طويلة من الشعور بالاشتياق إلى موطنهم، ويتعلمون مدى قيمة العيش في وطنهم في كنف عائلاتهم وأصدقائهم.

4-معرفة المعنى الحقيقي للحرية

من المعروف بأن السفر بشكل منفرد عادة ما يمنح المسافر هامشاً واسعاً من الحرية، وخاصة إن كان بهدف الترفيه والسياحة، بعيداً عن قيود العمل والمجتمع.

5-التعرف على ثقافات جديدة

يساهم السفر إلى بلد آخر في التعرف على ثقافة جديدة مختلفة عن الثقافة التي اعتدت عليها، الأمر الذي يمنحك المزيد من المعرفة، ويوسع آفاقك، ويزيد من احترامك لعادات وتقاليد الشعوب الأخرى.