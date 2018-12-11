كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:50 صباحاً - مشاهدة مباراة وادي دجلة والانتاج الحربي في الدوري

وادي دجلة والانتاج الحربي

مشاهدة مباراة وادي دجلة والانتاج الحربي في الدوري

تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى المصرى، بمواجهة خارج التوقعات بين وادى دجلة والإنتاج الحربى، فى ظل الأداء الهجومى للفريقين ورغبتهما الدائمة على تحقيق الفوز، والمقرر لها الخامسة مساء على استاد بتروسبورت.

مشاهدة مباراة وادي دجلة والانتاج الحربي في الدوري

مشاهدة مباراة وادي دجلة والانتاج الحربي في الدوري

مشاهدة مباراة وادي دجلة والانتاج الحربي في الدوري

مشاهدة مباراة وادي دجلة والانتاج الحربي في الدوري

ويخوض الفريقان اللقاء فى ظروف متشابهة، حيث سقط وادى دجلة بقيادة اليونانى جونيس أمام حرس الحدود فى آخر ظهور له بالمسابقة بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار مع المصرى البورسعيدى سلبيًا.

ويدخل دجلة اللقاء فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 8 لقاءات، فى حين يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 16 مباراة، فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات.