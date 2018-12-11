كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:50 صباحاً - أوس أوس ينضم إلى فريق عمل مسلسل "هوجان" لـ محمد أمام

انضم الفنان محمد اسامة الشهير ب"أوس أوس" إلى فريق عمل مسلسل "هوجان"، المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، استعداداً لخوض سباق شهر رمضان 2019.

مسلسل "هوجان"، من بطولة محمد عادل أمام وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد أسامة، من تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" كان مشاركته فى مسلسل "خلصانة بشياكة"، الذى خاض به موسم رمضان الماضى، مع الفنان أحمد مكي، وحقق المسلسل رد فعل إيجابي ونسبة مشاهدة عالية.