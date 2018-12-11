كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:50 صباحاً - بعد أغنيته الأخير طار البلد.. راغب علامة : لبنان في أيادي غير أمينة

كتبت : انجي بيومي

قال المطرب راغب علامة، إن أغنيته الأخيرة "طار البلد" تتناول الأوضاع السياسية في لبنان، موضحًا أنه قدم من قبل أغانية وطنية.

وعن تهديد أحد النواب "بقطع رقبته"، عقب "علامة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "أشفقت على النائب اللبناني من هجوم الشعب اللبناني عليه"، موضحًا أنه لن يقوم بأي اجراء ضد النائب، معقبا: "هددته بفني".

وعن الوضع اللبناني، أضاف أن لبنان سياسيا في أيادي غير أمينة، متابعا: "ليس عندنا نظام، متفهمش فين رأسه ولا مؤخرته، والرئيس ليس له صلاحيات".