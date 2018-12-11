كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:50 صباحاً - سماعة هاتف محمول تتسبب في قتل طفل بماليزيا

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير عن قتل طفل في ماليزيا بعد أن صعقته الكهرباء عبر سماعة هاتفه الذكي.

وقالت والدة الطفل الماليزي، محمد زاهارين، البالغ من العمر 16 عاما، دخلت إلى غرفة ولدها فوجدته ميتا على سريره، وكانت أذناه تنزفان دما ومصابتان بحروق بالغة، وفيهما سماعات الهاتف".

وبعد التحقيق، تبين أن الطفل جلس في غرفته ووضع سماعات الهاتف في أذنيه، في الوقت الذي كان فيه الجهاز موصولا بالشاحن، وتسبب عطل في الهاتف بانتقال التيار الكهربائي عبر السماعات وصعق الطفل بالكهرباء في أذنيه مباشرة، ما أدى لوفاته على الفور.