كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:50 صباحاً - الأدوات المنزلية رافضة إغلاق المحال التجارية السابعة مساءًا : يضر التجار والمواطن

كتبت : انجي بيومي

قال أشرف هلال، رئيس غرفة الأدوات المنزلية، إن قانون المحال التجارية الجديد نص على أن رسوم ترخيص المحال التجارية ستتراوح ما بين ألف ومئة ألف جنيه، ولم ينص على ضوابط معينة لتحديد قيمة الترخيص، وهذا الأمر سيترك للأهواء الشخصية.

وتابع "هلال"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن القانون لم ينص على كيفية التعامل مع المحال التجارية التي لديها رخص تجارية سارية، ولم ينص على نوعية المحال التي سيرخص لها بمجرد الإخطار.

وأشار إلى أن نص القانون على إغلاق المحال الساعة السابعة مساءً سيضر بالتجار والمواطن على حد سواء، لأن حركة البيع والشراء تبدأ بعد الساعة الخامسة، ومعظم المحال تغلق الساعة العاشرة مساءً.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من النائب عطية الفيومي والحكومة، وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، في كلمته بالجلسة العامة، أن فلسفة قانون المحال التجارية هي التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة.