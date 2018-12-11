خطوات سهلة لتطبيق مكياج موسم الأعياد مع جوجيت ريشا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تبحث كل امرأة عن خطوات سهلة ومريحة لتطبيق المكياج في شتّى المناسبات. ومع اقتراب موسم الأعياد، تكثر الزيارات والحفلات التي تطلب مكياجا مميزا، بعيد عن المكياج اليومي البسيط، فربما تريد المرأة إضافة المزيد من الألق لجمالها. في الفيديو المرفق، تعرض خبيرة التجميل جورجيت ريشا سبل تطبيق المكياج الخاص بموسم الأعياد بخطوات سهلة وبسيطة.

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