ريهام سعيد: أدخن الشيشة وأنا حرّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترفت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، بتدخينها الشيشة على الهواء، أثناء تقديم برنامجها التلفزيوني، معلقة: "لأول مرة هطلع أقولكم على حاجة غلط متعملوهاش أنا بعملها".

وأضافت: "أنا هعترف إني بعملها لأني لا بخاف من حد ولا بنكسف ولا أي حاجة.. ومش هزعل لما حد يدخل يتريق على الإنترنت ويقول دي بتشرب شيشة.. أشرب شيشة أنا حرة أعمل اللي انا عايزاه خصوصًا لو أنا مبأذيش حد غير نفسي".

وتابعت ريهام: "الإعلامي لدينا محطوط في حتة إنه لازم يكون ملاك ما ينفعش يعيش براحته.. لأ أنا إنسانة زيكم برقص وبتنطط وبتنرفز وبتضايق وبغلط وكل حاجة".

واستطردت: "هحكيلكم حكايتي مع الشيشة.. من 10 سنين أول ما الشيشة بدأت تظهر كنت مستسخفة الموضوع جدًا.. لأن أنا مش مدخنة.. وكان بالنسبة لي منظر الست اللي بتدخن بيستفزني".

وقالت:"فاتت الأيام والسنين.. وجيت من ٥ سنوات كده سافرت بيروت.. وبيروت دي الأرجيلة فيها من الحاجات الأساسية.. وعندي واحدة صحبتي لبنانية هناك عزمت عليها أشرب أرجيلة.. في الأول رفضت".

واختتمت الإعلامية الشهيرة: "بمجرد إني جربتها لقيتها حاجة لطيفة أووي.. وأنا مش كثيرة الكلام ولما بخرج مع صحابي يبقى دمي تقيل عشان مابشتركش معاهم في الحديث لأني مليش في اللبس ومليش في المكياج ومواضيع البنات.. عشان كده الشيشة بتكون لطيفة لأني بفضل أشربها وأنا بسمعهم".