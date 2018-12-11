هل غسول وكريمات الوجه المحتوية على الكورتيزون آمنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي من أجل تفتيح البشرة ونضارتها، تلجأ كثيرات لاستخدام أنواع من غسول الوجه أو كريمات تحتوي على مادةالكورتيزونالتي تؤثر على صبغةالميلانينالموجودة في الجلد. لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

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