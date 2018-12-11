نصائح هامة لكسب الثقة في علاقتك مع شريك الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قد تمر الحياة الزوجية في الكثير من الأحيان بمراحل فتور عاطفي، يؤدي إلى شعور أحد الطرفين بالقلق وعدم الارتياح حيال استمرار علاقته بشريك حياته.

ومن هنا تبرز الحاجة لتجديد المشاعر الزوجية، واتخاذ إجراءات من شأنها إدخال الراحة والطمأنينة إلى قلب الشريك، وتبديد مخاوفه من مستقبل علاقته بك.

فيما يلي 7 وسائل ناجة لتوفير الطمأنينة والثقة لشريك حياتك، وفق ما ورد في موقع "كابيتال إف إم" الإلكتروني:

1- عدم إخفاء الأسرار

إن إخفاء الأسرار عن شريك حياتك، يشعره بعدم الارتياح، ويدفعه للشك والريبة تجاهك، لذا لا بد من أن تكون كالكتاب المفتوح أمامه، وتتحلى بالشفافية، لتحظى بعلاقة صحية وسليمة معه.

2- تجنب توجيه الإطراء للجنس الآخر

لا أحد يستحق أن يحصل على إطرائك وكلامك المعسول أكثر من نصفك الآخر، لذا ينبغي عليك أن تتجنب توجيه أي غزل أو إطراء لشخص من الجنس الآخر، وخاصة أن الغيرة والشك ستدخلان قلب الشريك وستجعلانه يعتقد بأن لديك استعداد لخيانته مع شخص آخر.

3 - عبر عن حبك للشريك باستمرار

من المعروف بأن الحب يمثل عاملاً أساسياً في استقرار الحياة الزوجية، ومن هذا المنطلق حاول أن تعبر عن حبك الصادق لشريك حياتك بشكل مستمر بشتى الوسائل والسبل، لتدخل الطمأنينة إلى قلبه، وتجعله يعتقد بأنك لن تتركه أبداً.

4- مديح الشريك أمام الآخرين

إن كنت تحب شريك حياتك بصدق حاول أن تمتدحه، أمام الآخرين سواء أكان ذلك في حضوره أو في غيابه، لأن هذا المديح يدل على حبك له، ويمنحه شعوراً بالطمأنينة حيال علاقته بك.

5- قدم اعتذارك للشريك

إن ارتكبت خطأ ما تجاه الشريك، فلا ضير في أن تعتذر له عما بدر منك، لأن هذا يجعله أكثر ارتياحاً ويوصل رسالة إليه بأنك تهتم به، ولا تقوى على جرح مشاعره أو إلحاق الضرر به مهما كان بسيطاً.