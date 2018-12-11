كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:42 صباحاً - العثور على جثة مهندس في مقر (جوجل) بنيويورك

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير عن عثور الشرطة على جثة مهندس برمجيات يبلغ من العمر 22 عاما ميتا في مقر شركة غوغل في نيويورك، وعثر على سكوت كروليك، فاقدا الوعي في الطابق السادس من مبنى الشركة في تشيلسي، قرابة الساعة 9 مساء، يوم الجمعة 7 ديسمبر.

وأعلن عن الوفاة من قبل العاملين في خدمة الطوارئ، وتقول الشرطة المحلية إنه لا وجود لعلامات حدوث صدمة، ولا يبدو أن الموت مشتبه فيه، مشيرة إلى أن مكتب الفحص الطبي في مدينة نيويورك سيحدد سبب الوفاة لاحقا، وكان بدأ العمل في شركة غوغل، في أغسطس الماضي، بعد أن كان متدربا فيها منذ صيف عام 2017، ولم يرد حتى الآن أي تعليق من ممثلي شركة غوغل بشأن الوفاة المفاجئة لموظفها الشاب.