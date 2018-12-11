كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:42 صباحاً - جابر عصفور : مصر تشهد حالة ردة في الفكر..بقينا متشددين أكثر من السعودية

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، إن مصر أنتجت فيلمًا في الخمسينات عن ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، وظهر في هذا الفيلم الصحابة وهم يعذبون، ولم يتحدث أحدًا عن أن هذا الأمر ممنوع، متسائلًا:" ماذا جرى لمصر، هل كانت كافرة ودخلت الإسلام من جديد، أيه اللي جرى لمصر".

وأضاف "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن مصر تشهد حالة ردة في الفكر، خاصة أنه لا يوجد نص يمنع تجسيد الصحابة، لافتًا إلى أن هذا الأمر من الفقه المستحدث الذي لا يوجد فيه أي شيء.

وأشار إلى أن السعودية أنتجت مسلسلًا عن سيدنا عمر بن الخطاب ظهر فيه الصحابي عمر بن الخطاب، متابعًا: "احنا بقينا متشددين أكثر من السعودية".