باحثون أميركيون: التقليل من الملح يحد من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أكد باحثون أميركيون أن الحد من تناول الملح يومياً يساهم في خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والوفاة.

وأوضحت الباحثة في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو الدكتورة كرستن بيبينز دومينجو أن مقابل كل جرام من الملح يتخلى عنه الأميركيون في وجباتهم الغذائية اليومية سينخفض عدد الإصابات بأمراض القلب بمقدار ربع مليون شخص ويهبط معدل الوفيات بمقدار 200 ألف على الأقل في السنوات العشر المقبلة.

وأعلنت بيبينز في بيان أن "هذا التقليل المتواضع والذي لا يغيّر في نكهة الطعام سيأتي بنتائج صحية هائلة بالنسبة للولايات المتحدة. وقد فوجئنا بمدى تأثير ذلك على السكان"، نقلًا عن موقع العربية.

وأظهرت الدراسة أن خفض 3 جرامات من الملح يوميًا في الطعام، أي ما يعادل 1.200 جرام من الصوديوم سيؤدي إلى خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 6 %، ومعدلات الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 8% ويقلل من الوفيات حتى 3%.

وسجلت نتائج أفضل في صفوف الإفريقيين الأميركيين الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بحيث يصل معدل الإصابة بأمراض القلب إلى 10% و13% للأزمات القلبية و6% للوفيات، وقدمت النتائج في مؤتمر الجمعية الأميركية لأمراض القلب في مقاطعة بالم هاربور بولاية فلوريدا.