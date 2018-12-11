كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - موسكو تطرح حافلات برمائية تجوب شوارعها

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير عن طرح حافلات برمائية في شوارع موسكو.

حيث قال ناطق باسم إدارة "موس ترانس برويكت" في حكومة موسكو إن العاصمة الروسية ستشهد قريبا ظهور حافلات برمائية، لافتا أن الحافلات ستقطع جزءا من مسارها في شوارع موسكو كحافلات عادية، ثم ستبحر في نهر موسكو كزوارق نهرية.

ومن المفترض أن يمر أول مسار للحافلات البرمائية حسب الناطق بوسط المدينة، بدءا من متنزه "زارياديه" مرورا بالساحة الحمراء وانتهاء بكاتدرائية المسيح المخلص، وغيرها من معالم العاصمة الروسية.

وتزود قمرة القيادة للحافلة بجهاز لاسلكي وأجهزة ملاحة بحرية. وأشار الناطق إلى أن وسيلة نقل كهذه تعد ناقلة آمنة لا تشكل خطرا على البيئة.