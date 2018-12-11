كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - مغامر يصور الأهرامات بطريقة جديدة-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن قيام المغامر الإسباني، نيكولاس أوبيرت، بتصوير فيديو يخطف الأنفاس يصور أهرامات الجيزة المصرية من علو، ويحلق نيكولاس على بعد بوصات من هرم خفرع الذي يبلغ ارتفاعه 136 مترا، قبل أن يدور حول هرم آخر وهو يتأرجح من جانب إلى آخر، بينما يشق طريقه نحو الهرم الأكبر في الجيزة البالغ ارتفاعه 138 مترا.

ويلقي المغامر المحترف الذي يحلق باستخدام مظلته المدعومة بمحرك مطور، الضوء على التصميم الحجري المذهل للهياكل القديمة. ثم يستمر في التحليق فوق هرم خفرع، قبل أن يصور غروب الشمس الجميل فوق المدينة.

وقد قام الشاب المغامر أوبيرت (عمره 21 عاما)، بالتنافس على المستوى الدولي بمقاطع الفيديو المثيرة، وكذلك المشاركة في المعارض في جميع أنحاء العالم، وشارك مؤخرا في أحداث التحليق المظلي "paramotor"، في الصين وتايلاند وفرنسا.