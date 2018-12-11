كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - مظهر شاهين : وضع خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي تمييز

كتبت : انجي بيومي

أيد الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مشروع قانون حذف خانة الديان من بطاقة الرقم القومي، مؤكدا أنه يجب إلغاء خانة الديانة من البطاقة.

وأضاف " شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن الإسلام في مصر منذ 1424 سنة ولكن أول بطاقة شخصية تم إصدارها في عهد الملك فؤاد، لم يكن فيها خانة الديانة وبها الاسم ولون العين ولون الشعر والطول ولون البشرة وهي بيانات شخصية تصف شكل صاحب البطاقة".

ونوه إلى أنه في عام 1955 صدر قانون 181 في عهد الراحل جمال عبد الناصر وتم وضع خانة الديانة، متابعا أنه قبل هذه الفترة كانت تتم مراسم الزواج والمواريث وغيرها من الأمور، متسائلًا: " لماذا تم وضعها؟".

وأشار إمام وخطيب مسجد عمر مكرم إلى أنه يتم وضع خانة الديانة في شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة لأن وضع خانة الديانة في البطاقة الشخصية قد يؤدي إلى التمييز.