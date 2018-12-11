كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - الأعلى للأثار : الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة السبت المقبل

كتبت : انجي بيومي

قال مصطفى الوزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن الضجة الإعلامية التي أثيرت في وسائل الإعلام العالمية حول واقعة تصوير فيلم إباحي أعلى الهرم مبالغ فيها.

وأشار "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن الصورة المتداولة للشخص الدنماركي الذي صور الفيديو "فوتو شوب"، ولكن الفيديو جاري التحقيق في صحته.

وأوضح أنه بعد انتهاء التحقيقات سيتم إصدار بيان كامل عن نتائج التحقيقات، معلنا أنه في خلال أيام قليلة سيتم التوقيع مع شركة مصرية بإدارة منطقة الخدمات بالأهرامات، كاشفا أنه جاري التنسيق لإنشاء متحف بالتعاون مع القطاع الخاص.

ونوه بأنه سيتم الإعلان عن كشف آثري جديد يوم السبت المقبل في سقارة، معقبا: "اكتشاف ماشاء الله".