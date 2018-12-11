كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - "التعليم" تنفي محاولة إلقاء طالب من الطابق الثالث بمدرسة قليوب

كتبت : شيرين عصملي

نفى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، صحة ما تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن محاولة عدد من طلبة الصف الثاني الابتدائي إلقاء زميلهم من الطابق الثالث، لافتا أن الصورة التي تم تداولها بإلقاء الطفل من الطابق الثالث كانت في مدرسة قليوب الصناعية، وترجع إلى يوم 15 نوفمبر 2015.

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الوزارة فتحت تحقيقا في ذلك الحين، وتم مجازاة 4 مشرفين ومدرسين وتغيير مدير المدرسة، مؤكدا أن تداول الصورة مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى أمر مؤسف.