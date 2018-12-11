كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - زيادة 1000 جنيه في أسعار الحديد بمصر عن الخارج
كتبت : شيرين عصملي
قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن مصانع الحديد الصغرى تبيع إنتاجها بـ11350 جنيها للطن والمصانع الكبرى، يصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه.
وأرجع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أسباب خفض بعض مصانع الحديد سعر الطن 100 جنيه أو 200 جنيه، لتصريف مخزونها من الحديد.
وأضاف أن أسعار الحديد في مصر أعلى من نظيرتها في الخارج بمبلغ 1000 جنيه للطن، مؤكدا أن سعر طن الحديد في الخارج لا يتعدى 500 دولار.
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