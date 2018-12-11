كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 03:58 صباحاً - البنك الإفريقى يناقش منظومة الصرف الصحى المقترح جنوب الأقصر

الأقصر – شيرين طلعت

عقد اليوم الإثنين، اللقاء الجماهيرى الأول بمقر الوحدة المحلية لقرية الشغب بإسنا تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والذى دعى له البنك الافريقى الممول لمشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى محافظة الأقصر المحرومة من خدمة الصرف الصحى لعدد( 7) قرى وهم ( الهنادى - المعلا-الدبابية -الشغب- العديسات قبلى - العديسات بحرى - الطود غرب) ممثلة فى عدد من الأهالى ونائب رئيس مركز ومدينة اسنا ورؤساء المجالس والوحدات المحلية بقرى ( الدير - الشغب - العديسات قبلى - العديسات بحرى - الطود غرب )

وكان اللقاء بحضور وفد البنك الإفريقى ممثلاً عنه الدكتورة صباح خليفة إستشارى المشروع، والمهندس مصطفى فتحى ومن شركة مياه الأقصر، والدكتورة أمانى مدنى مدير عام العلاقات العامة والتوعية، والمهندس محمد شحاته مدير عام متابعة مشروعات الهيئة القومية والجهاز التنفيذى، والمهندس عماد الضوى مهندس تخطيط وتطوير حيث تم استعراض منظومة الصرف الصحى المقترحة لهذه القرى ومسارات خطوط الطرد وربط محطات الرفع الفرعية مع بعضها وصولا لمحطة الرفع الرئيسية (التجميع المركزية) وانتهاء بمحطة المعالجة بالظهير الصحراوى بالطود.

كما تم الرد على كافة استفسارات المواطنين ، وفى نهاية اللقاء الجماهيرى تعرف المواطنون على أهمية المشروع من النواحى البيئية والصحية والاجتماعية وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية والإنتاج واهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية والفئة المستهدفة من المواطنين.